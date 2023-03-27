Três professores e dois alunos são esfaqueados dentro de escola em SP

rês professores e dois alunos são esfaqueados em escola estadual de SP Crédito: Reprodução/TV Globo

Um estudante de 13 anos foi detido pela Polícia Militar após esfaquear três professores e dois alunos dentro da Escola Estadual Thomazia Montoro, em São Paulo.

De acordo com o site G1SP , um dos professores foi levado para o Hospital das Clínicas (HC) e o outro para o Hospital Bandeirantes. O terceiro, segundo informações da Polícia Militar apuraras pelo G1, está em parada cardiorrespiratória no local. Os médicos estão tentando estabilizá-lo para ele ser levado pelo helicóptero Águia, da PM.

Inicialmente, a polícia havia informado que dois alunos tinham sido atingidos. Um deles, porém, foi socorrido em estado de choque, mas sem ferimentos. A outra criança ferida sofreu um corte no braço e foi levada a um hospital da região.

Ainda de acordo com a PM, o agressor, um aluno do oitavo ano, foi contido pelos policiais e levado para o 34° DP, onde o caso será registrado.