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Reforço na segurança

Governo Lula anuncia R$ 150 milhões para evitar ataque em escolas

Recursos serão destinados a patrulhamento escolar; Executivo também criará grupo para discutir tema e ampliará número de policiais monitorando deep web

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 18:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2023 às 18:34
BRASÍLIA - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que disponibilizará R$ 150 milhões para Estados e municípios ampliarem rondas policiais no entorno de escolas. O anúncio foi feito por ministros, após reunião chamada às pressas pelo chefe do Executivo no Palácio do Planalto. Os recursos para a medida virão do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), do Ministério da Justiça
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em reunião com ministros para definir estratégias contra ataques a escolas
Lula em reunião com ministros para definir estratégias contra ataques a escolas Crédito: Ricardo Stucker/PR
"O presidente da República decidiu que o Ministério da Justiça vai fortalecer o apoio às rondas escolares, patrulhas escolares. Isso será feito por intermédio de um edital. Vamos conversar com Camilo [Santana] e secretários estaduais", disse o ministro da Justiça, Flávio Dino.
Além disso, o ministro anunciou que ampliará de 10 para 50 o número de policiais que participa do grupo de monitoramento da deep weeb — área da Internet que fica "escondida" e tem pouca regulamentação. Dino defendeu a importância de se regulamentar em parte as redes sociais para evitar a propagação de violência e intolerância.
"Estamos vendo nesse instante uma ideia de pânico, ameaças em relação a outras escolas, universidades. Estamos a partir de amanhã (quinta-feira) com 50 policiais que vão se dedicar nos próximos dias exclusivamente a monitoramento dessas ameaças na internet", afirma Dino.
O governo anunciou a criação de um Grupo de Trabalho Interministerial para traçar medidas para valorização da "cultura de paz" e contra violência. O grupo envolve os ministérios da Educação, Justiça, Direitos Humanos e Secretaria-Geral e tem previsão de funcionar por 90 dias. A primeira reunião deve acontecer nesta quinta-feira (6), às 10h30, em Brasília (DF).

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