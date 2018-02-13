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Rio de Janeiro

Dinho Ouro Preto relata assalto na Avenida Brasil

Segundo o cantor da Capital Inicial, criminosos armados abordaram o motorista do caminhão que transportava os equipamentos da banda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2018 às 11:49

Publicado em 13 de Fevereiro de 2018 às 11:49

Caminhão da banda Capital Inicial Crédito: Facebook/Reprodução
O cantor da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, relatou em sua página no Facebook detalhes de assalto sofrido por sua equipe este domingo, na Avenida Brasil. De acordo com o texto, criminosos armados abordaram o motorista do caminhão que transportava os equipamentos da banda. O condutor teve pertences levados, mas não ficou ferido.
Ainda conforme o relato publicado na página do artista, o motorista do caminhão chegou a ser rendido pelos criminosos. O bando não conseguiu levar os equipamentos:
"Na avenida Brasil, às sete horas da manhã de domingo, pararam nosso caminhão e apontaram uma arma para o nosso motorista. Levaram o caminhão para um local, onde entraram no baú armados com fuzis", diz um trecho do texto publicado pelo vocalista.
Ainda segundo ele, os criminosos só não levaram os equipamentos porque os itens eram muito pesados. No fim, acabaram "liberando a carga".
Além desse caso que ocorreu no início da manhã de domingo, integrantes da equipe do Capital Inicial se depararam com outra situação tensa. Segundo o relato, "um motoqueiro deu quatro tiros à queima roupa no que parecia ser um ladrão."
"Na chegada ao Rio, na frente do nosso ônibus, houve um tiroteio. Um motoqueiro deu quatro tiros à queima roupa no que parecia ser um ladrão. Isso a trinta metros da frente do ônibus. Na volta, agora há pouco, mais um incidente: um outro corpo estendido no chão no meio da rua na mesma avenida Brasil", consta de outra postagem.
Ainda não há informações se o motorista do caminhão da banda, vítima dos assaltantes, registrou a ocorrência em alguma delegacia.

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