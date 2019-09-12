Dinheiro da operação Lava Jato deve financiar estação de metrô no RJ

Rio de Janeiro - Devesa Civil afirmou que não há riscos nas estruturas dos prédios da rua onde calçada cedeu por conta das obras da construção da linha 4 do metrô, em Ipanema, zona sul do Rio. Crédito: Agência Brasil/ Tomaz Silva

Witzel chegou a anunciar que iria aterrar, a um custo de até R$ 40 milhões, as escavações já feitas para a estação, o que despertou muitas críticas entre especialistas em mobilidade urbana. O ramal foi projetado para se ligar, futuramente, à Estação Uruguai, na Tijuca, mudando completamente a dinâmica atual das linhas do metrô, permitindo que o passageiro embarque na zona norte da cidade diretamente para a Barra da Tijuca, sem precisar passar por dezenas de estações, ao longo do centro e da zona sul.

“O mais importante é que já há consenso. Devemos prosseguir, devemos fazer a obra, devemos encontrar os recursos, que virão da Justiça Federal, provavelmente, que são objeto de desvio. Então nada mais justo que eles sejam ali empregados”, disse o governador, durante um evento no Tribunal de Justiça, nesta quinta-feira (12).

Witzel disse que já conversou com Bretas, que concordou com o repasse das verbas para serem aplicadas nas obras do metrô, embora não se tenha ainda o valor exato a ser disponibilizado. “O doutor Marcelo Bretas disse que não sabe exatamente o valor, mas que pode ser que chegue a R$ 1 bilhão. Mas esse dinheiro não está depositado, ele tem um fluxo de caixa. Existe hoje talvez R$ 300 milhões, e esse valor é metade para a União e metade para o estado. Estamos conversando com a AGU [Advocacia Geral da União], pedi a intervenção dos nossos senadores, para conseguirmos 100% deste valor e darmos início imediato a essas obras. Eu acredito que, mais alguns dias, nós vamos ter uma solução”, declarou Witzel.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Outra frente favorável à retomada das obras, paralisadas por conta de envolvimento das construturas nos esquemas de corrupção apontados pela Lava Jato, é o Ministério Público (MP), que ajuizou, na quarta-feira (11), ação civil pública (ACP) para que o governo do estado retome os trabalhos no local.

Segundo nota divulgada pelo MP, o pedido é baseado em laudo técnico produzido pelo Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio), que constatou que a obra pode entrar em colapso, se não for retomada, prejudicando diversos prédios ao redor, inclusive um edifício residencial, colocando em risco a vida dos moradores.

“Tendo como base o potencial de danos associados a um evento de subsidência, pode-se esperar que uma eventual ruptura de uma ou mais partes das escavações da estação Gávea possam vir a provocar: (a) desabamentos de estruturas lindeiras em fundação superficial (Edifício Genesis da PUC-Rio e Edifício do Juizado; (b) danos estruturais sérios nos edifícios da Petrobras e garagem da PUC-Rio e no prédio residencial adjacente, que têm suas fundações em estacas e, em um caso mais extremo, (c) fechamento da rua Marquês de São Vicente”, diz o laudo da universidade, incluído na petição inicial.

Os promotores, com objetivo de proteger o dinheiro público, requerem que o valor das obras não deve ultrapassar os R$ 705 milhões. A ACP também considera não ser adequada a proposta do governo de aterrar as escavações já realizadas na Gávea. Os promotores também destacam que já foram empregados na obra mais de R$ 934 milhões. “Referida verba pública estaria, in casu, literalmente sendo aterrada”, diz a petição inicial, distribuída à 16ª Vara de Fazenda Pública da Capital.