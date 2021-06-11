Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Dia dos Namorados: viagem romântica e jantar dominam interesse na internet
Celebrado no sábado

Dia dos Namorados: viagem romântica e jantar dominam interesse na internet

Enquanto os jantares passaram de 63% para 97% Por outro lado, itens como perfumes caíram de 100% para 84,8% e os chocolates, de 100% para 72%

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 18:55

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jun 2021 às 18:55
Casal brindando com taças de vinho tinto no Dia dos Namorados
Casal brindando com taças de vinho tinto no Dia dos Namorados Crédito: Shutterstock
Viagens para destinos românticos e jantares são experiências que subiram na intenção de compra dos brasileiros na internet. As viagens passaram de 46,7% de intenção de compra em 2020, para 100% em 2021. Enquanto os jantares passaram de 63% para 97% Por outro lado, itens como perfumes caíram de 100% para 84,8% e os chocolates, de 100% para 72%. Ainda assim, todos esses produtos ou experiências estão na lista dos mais desejados para a data.
Esses são dados de um levantamento do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (Ibevar) sobre tendências de compras sazonais. Ele parte de informações das redes sociais, comentários em notícias e volume de buscas, com aplicação de recursos estatísticos e semânticos. Assim, as porcentagens são apenas uma forma de medir o quanto os brasileiros demonstram interesse por determinados itens.
Com altas e baixas em relação ao último ano, a predominância do levantamento é de intenção de compras de produtos e serviços considerados clássicos para a data: chocolates, flores, perfumes e alianças de namoro.
Ainda assim, neste ano, as experiências, como jantar a dois e viagens estão mais em alta. Do lado das bebidas, vinho e espumante caíram na intenção de compra, enquanto o Gin se manteve em alta, de 98% em 2021 para 100% de intenção de compra
Segundo o instituto, o comportamento do consumidor no Dia dos Namorados é diferente das demais datas do varejo.
"O consumidor é de faixa etária mais jovem e, por isso, tem menor poder aquisitivo. Por se tratar de um relacionamento ainda não totalmente consolidado, como é o caso do namoro, compras com muita antecedência não costumam ser encorajadas", afirma o Ibevar.

Veja Também

Dia dos Namorados é oportunidade para dar melhor de si, diz psicóloga

15 presentes para apimentar a relação e gerar mais intimidade

5 receitas para um jantar romântico no Dia dos Namorados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Direito Redes Sociais Dia dos Namorados
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados