Detentos são mortos durante rebelião em presídio de Altamira, no Pará

De acordo com a Susipe, o motim teve início quando detentos do bloco A, onde estão custodiados presos de uma organização criminal, invadiram o anexo onde estão internos de um grupo rival

Agência Estado

Publicado em 29 de julho de 2019 às 16:14

 - Atualizado há 6 anos

O número de mortos passa de 50 na unidade Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma rebelião dentro do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do Pará, ocorre desde as 7h desta segunda-feira, 29, por causa de uma briga entre facções criminosas. Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), há mortos e dois agentes prisionais foram feitos reféns.

De acordo com a Susipe, o motim teve início quando detentos do bloco A, onde estão custodiados presos de uma organização criminal, invadiram o anexo onde estão internos de um grupo rival.

Após a primeira ação, o anexo foi trancado e os presos atearam fogo no espaço. Segundo a Susipe, a fumaça invadiu o anexo e há presos mortos por asfixia. O número de mortos passa de 50.

O Grupo Tático Operacional da Polícia Militar está no local. A Polícia Civil, a Promotoria e o Juizado de Altamira também estão na unidade participando das negociações para liberação dos reféns.

