Desmatamento da Mata Atlântica no último ano foi o menor desde 1985

Dos 17 estados da Mata Atlântica, nove estão no nível de desmatamento zero, com desflorestamentos abaixo de 100 hectares, o que equivale a 1 km²