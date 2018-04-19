Desembargadora pede perdão à professora com Down e à memória de Marielle

Desembargadora Marilia Castro Neves Crédito: Reprodução/Facebook

Depois de ter divulgado notícias falsas sobre a vereadora assassinada Marielle Franco  sugerindo que ela poderia ter ligações com bandidos do Comando Vermelho  e menosprezado uma professora com síndrome de Down, a desembargadora Marília Castro Neves fez um mea-culpa e pediu desculpas na mesma página de uma rede social que usara para fazer as ofensas. A informação sobre a postagem foi divulgada inicialmente no blog do jornalista Ancelmo Gois, nesta quarta-feira.

Com uma nova foto em seu perfil no Facebook, ela publicou uma longa mensagem em que assumiu ter errado. Ela começou os pedidos de perdão com um trecho dedicado a Debora Seabra, do Rio Grande do Norte, primeira professora brasileira com Down, que, após ser criticada pela magistrada, lhe escreveu uma carta de resposta. Marília respondeu: Estou escrevendo para agradecer a carta que você me mandou e lhe dizer que suas palavras me fizeram refletir muito. Bem mais do que as centenas de ataques que recebi nas últimas semanas, disse. De você, de quem em um primeiro momento duvidei da capacidade de ensinar, que me veio a maior lição: a de que precisamos ser mais tolerantes e duvidar de pré-conceitos (sic).

Marília havia publicado um post em que se mostrava surpresa, ao ouvir no rádio, que o Brasil tinha uma professora com síndrome de Down. O que será que essa professora ensina a quem??? Esperem um momento que eu fui ali me matar e já volto, tá?.

PRECIPITAÇÃO SOBRE MARIELLE

Em carta, Débora lamentou a atitude da desembargadora, afirmando que ensinava muita coisa, mas que o mais importante era ensinar a incluir as crianças e todo mundo para acabar com o preconceito, porque é crime. Quem discrimina é criminoso.

A desembargadora, na mesma publicação de ontem, também endereça uma mensagem à família de Marielle. Ela afirmou: aproveito o ensejo para também me desculpar à memória (sic) da vereadora. Marília reconheceu que reproduziu, sem checar a veracidade, informações que circulavam na internet. No afã de rebater insinuações, também sem provas, na rede social de um colega aposentado, de que os autores seriam policiais militares ou soldados do Exército, perdi a oportunidade de permanecer calada. Nesses tempos de fake news, temos que ser cuidadosos, concluiu Marília.

Por último, ela ainda citou o deputado Jean Willys (PSOL), observando que, embora vá sempre se opor às suas ideias, não deseja mal a ninguém. Ela teria sugerido paredão para o parlamentar. Marília Castro Neves já foi defensora pública, promotora e procuradora de Justiça, e, através do Ministério Público estadual, pelo Quinto Constitucional, chegou ao cargo de desembargadora. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abriu três investigações para apurar a conduta da magistrada em relação às três denúncias com base em postagens na internet.