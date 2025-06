De aposentados e pensionistas

Descontos indevidos do INSS podem chegar a R$ 4 bilhões

Estimativa foi feita pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, em audiência na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (10)

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse nesta terça-feira (10) que ainda não tem o número final dos descontos indevidos feitos por entidades associativas nos pagamentos a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas que estima que o valor fique entre R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões, podendo chegar, no máximo a R$ 4 bilhões. >