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Política

Desafeto de Bolsonaro, Witzel deseja 'pronta recuperação' ao presidente

O governador do Rio de Janeiro,  Wilson Witzel é considerado um dos desafetos preferidos do presidente da República, Jair Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 16:29

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 16:29

Pronunciamento do Governador Wilson Witzel
Pronunciamento do Governador Wilson Witzel Crédito: Carlos Magno
O governador do Rio, Wilson Witzel, desejou na tarde desta terça-feira (7), "pronta recuperação" ao presidente Jair Bolsonaro, que teve resultado positivo no teste de Covid-19. O mandatário fluminense é um dos desafetos preferidos de Bolsonaro. "Também fui atingido pela Covid-19 e, seguindo as recomendações médicas, estou certo de que ele irá se recuperar brevemente", escreveu o governador no Twitter.
Nas primeiras semanas de pandemia, Bolsonaro atacou Witzel e outros governadores, como o paulista João Doria, em mais de uma oportunidade. Eles, por sua vez, criticaram a conduta do presidente e o modo como ele conduzia a pandemia.

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Ao saber do diagnóstico do presidente nesta terça, Doria também se manifestou pelas redes sociais, igualmente desejando a "pronta recuperação" do mandatário e "pedindo que ele siga as orientações da medicina".
Witzel passou a dar menos declarações de confronto depois que virou investigado por suspeitas de corrupção na Saúde em meio à pandemia. O governador chegou a ser alvo de mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal e, atualmente, enfrenta um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
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