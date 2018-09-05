Denunciada pelo MP, Paty Bumbum tem prisão convertida para preventiva

Paty Bumbum teve prisão convertida em preventiva Crédito: Divulgação

Denunciada pelo Ministério Público estadual, a massoterapeuta Patrícia Silva dos Santos, conhecida como Paty Bumbum, teve a prisão temporária convertida para preventiva pela Justiça. A decisão foi cumprida na manhã desta quarta-feira (5), por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon). Ela foi indiciada por estelionato, exercício ilegal da medicina e associação criminosa. Os policiais civis também prenderam nesta manhã Josman Francisco da Silva, conhecido como "Bruno", que é apontado como ajudante de Paty Bumbum.

 Esse homem era responsável por aplicar produtos nos pacientes da Paty Bumbum, e ele se apresentava com outro nome nas redes sociais. Agora, a polícia tenta localizar Valeria dos Santos Reis, que também é investigada por fazer parte do grupo criminoso liderado por Paty Bumbum  afirma a delegada titular da Decon, Daniela Terra.

Paty Bumbum foi presa no dia 6 de agosto, em casa, em Curicica, na Zona Oeste do Rio, após ser decretada sua prisão temporária. No local, a Polícia Civil apreendeu produtos que seriam utilizados em procedimentos estéticos, como, por exemplo, medicamentos, manta térmica e silicone, que será investigado para saber se era ou não de uso industrial. O prazo de sua prisão temporária venceria nesta quarta-feira. O presídio em que a massoterapeuta se encontra não foi divulgado por questões de segurança.

Entenda o caso

No dia 25 de julho, policiais da Decon visitaram um espaço irregular destinado a procedimentos estéticos em Curicica, na região de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. No local, estava paty Bumbum, que, segundo informações repassadas ao Disque-Denúncia, morava no local e utilizava a casa para práticas como "aplicação de silicone industrial" nas nádegas das clientes. Ainda de acordo com a denúncia, a mulher apresentava-se às interessadas como Paty Bumbum.