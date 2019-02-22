Denarium: 'Fechamento da fronteira é muito ruim para os dois países'

“Nós exportamos alimentos para eles e importamos produtos destinados à agricultura e à pecuária, como fertilizantes e calcário. E nós precisamos desses produtos venezuelanos”, afirmou.

O governador conta ainda sobre os cortes diários energia elétrica que têm ocorrido nos últimos dias. O Estado é abastecido por energia da Hidrelétrica de Guri na Venezuela. “É muito importante que se haja uma solução para que a fronteira seja aberta e que possa ser mantida em harmonia o relacionamento entre a população de Roraima e da Venezuela”.