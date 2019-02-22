Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Denarium: 'Fechamento da fronteira é muito ruim para os dois países'
Governador de RR

Denarium: 'Fechamento da fronteira é muito ruim para os dois países'

O governador de Roraima gravou um vídeo nesta sexta-feira (22) véspera do dia D da ajuda humanitária, em que alerta para problemas de abastecimento na região caso a fronteira continue fechada

Publicado em 

22 fev 2019 às 20:01

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 20:01

Fechamento da fronteira é muito ruim para os dois países, diz governador de Roraima Crédito: Reprodução/Instagram
O governador de Roraima, Antônio Denarium, gravou um vídeo para as redes sociais nesta sexta-feira (22) véspera do dia D da ajuda humanitária, em que alerta para problemas de abastecimento na região caso a fronteira continue fechada. (Com informações obtidas da Coluna do Estadão)
“O fechamento da fronteira é muito ruim para os dois países, haja vista que nós temos uma relação comercial muito intensa com a Venezuela”, disse Denarium em áudio obtido pela Coluna do Estadão.
“Nós exportamos alimentos para eles e importamos produtos destinados à agricultura e à pecuária, como fertilizantes e calcário. E nós precisamos desses produtos venezuelanos”, afirmou.
O governador conta ainda sobre os cortes diários energia elétrica que têm ocorrido nos últimos dias. O Estado é abastecido por energia da Hidrelétrica de Guri na Venezuela. “É muito importante que se haja uma solução para que a fronteira seja aberta e que possa ser mantida em harmonia o relacionamento entre a população de Roraima e da Venezuela”.
O presidente do país vizinho, Nicolas Maduro, determinou que a fronteira fosse fechada ontem à noite, para evitar que a ajuda humanitária chegasse na Venezuela. Apesar disso, o governo brasileiro manteve a decisão do envio de medicamentos e alimentos para sábado, 23. (Marianna Holanda)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados