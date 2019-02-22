Denarium: 'Fechamento da fronteira é muito ruim para os dois países'

O governador de Roraima, Antônio Denarium, gravou um vídeo para as redes sociais nesta sexta-feira (22) véspera do dia D da ajuda humanitária, em que alerta para problemas de abastecimento na região caso a fronteira continue fechada. (Com informações obtidas da Coluna do Estadão)
“O fechamento da fronteira é muito ruim para os dois países, haja vista que nós temos uma relação comercial muito intensa com a Venezuela”, disse Denarium em áudio obtido pela Coluna do Estadão.
“Nós exportamos alimentos para eles e importamos produtos destinados à agricultura e à pecuária, como fertilizantes e calcário. E nós precisamos desses produtos venezuelanos”, afirmou.
O governador conta ainda sobre os cortes diários energia elétrica que têm ocorrido nos últimos dias. O Estado é abastecido por energia da Hidrelétrica de Guri na Venezuela. “É muito importante que se haja uma solução para que a fronteira seja aberta e que possa ser mantida em harmonia o relacionamento entre a população de Roraima e da Venezuela”.
O presidente do país vizinho, Nicolas Maduro, determinou que a fronteira fosse fechada ontem à noite, para evitar que a ajuda humanitária chegasse na Venezuela. Apesar disso, o governo brasileiro manteve a decisão do envio de medicamentos e alimentos para sábado, 23. (Marianna Holanda)