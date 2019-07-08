Comissão da Câmara

Deltan Dallagnol rejeita convite para falar sobre mensagens da Lava Jato

Publicado em 8 de julho de 2019 às 20:54 - Atualizado há 6 anos

Brasília - O procurador Deltan Dallagnol participa da palestra Democracia, Corrupção e Justiça: diálogos para um país melhor, no Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), campus Asa Norte (José Cruz/Agência Brasil) Crédito: Agência Brasil

O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, enviou ofício à Câmara nesta segunda-feira (08) no qual avisa que não irá comparecer à audiência para a qual foi convidado na Comissão de Direitos Humanos. O encontro estava marcado para esta terça-feira (09), às 14h.

A solicitação de presença no colegiado foi feita pelo deputado Rogério Correa (PT-MG), após o The Intercept Brasil começar a publicar mensagens trocadas entre a força-tarefa e o ex-juiz Sergio Moro pelo aplicativo Telegram.

No ofício, Dallagnol diz respeitar o Congresso, que trata como "uma das instituições mais relevantes em nossa democracia", mas afirma que prefere manter suas manifestações "na esfera técnica".

"Muito embora tenha sincero respeito e profundo apreço pelo papel do Congresso Nacional nos debates de natureza política que realiza e agradeça o convite para deles participar, acredito ser importante concentrar na esfera técnica minhas manifestações."

O procurador ainda reafirma o discurso de que as mensagens têm origem "origem criminosa, cuja veracidade e autenticidade não reconhecemos, e que vêm sendo usadas para atacar a Operação Lava Jato".

