Delegacia especializada vai apoiar investigações sobre desabamentos

Vista da comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, onde dois prédios desabaram. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

As denúncias da atuação de milícias no mercado imobiliário na comunidade da Muzema serão investigadas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), em apoio à 16ª Delegacia de Polícia (16ª DP), onde foi instaurado o inquérito sobre a queda de dois edifícios naquela região. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (15) pela assessoria da Polícia Civil.

O trabalho na 16ª DP, coordenado pela delegada Adriana Belém, será reforçado pelo efetivo da Draco, delegacia criada especialmente para acompanhar ações do crime organizado no estado e que conta com mais recursos humanos e materiais para aprofundar as investigações.

Equipes da 16ª DP estiveram hoje na Muzema, tentando identificar e ouvir as vítimas do acidente e também líderes comunitários. “Também foram encaminhados ofícios à Prefeitura do Rio e demais órgãos de fiscalização, solicitando a identificação dos responsáveis pelas obras. A 16ª DP apura se houve, por parte dos construtores, inobservância do dever de cuidado e descumprimento de normas afetas à construção”, destacou nota enviada pela assessoria da Polícia Civil.