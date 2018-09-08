Defesa vai pedir exame de sanidade mental de agressor de Bolsonaro

Os advogados que representam o agressor Adélio Bispo de Oliveira informaram hoje que vão solicitar exames de sanidade mental de seu cliente. Quatro advogados acompanharam Adélio a uma audiência de instrução com a juíza Patrícia Alencar, na Justiça Federal, na tarde desta sexta-feira (7), que determinou a transferência do criminoso para um presídio federal.
A defesa sustentou ainda que a agressão de seu cliente ao candidato Jair Bolsonaro foi um ato solitário, movido pelo que classificaram de discurso de ódio do próprio candidato.
Esse discurso de ódio do candidato é que desencadeou essa atitude extremada do nosso cliente, disse o advogado Zanone Manoel de Oliveira Júnior. Um dos motivos, segundo a defesa, foi a referência pejorativa aos negros quilombolas, já que seu cliente se identifica como negro.
O advogado informou que a defesa concordou com a transferência de Adélio para um presídio federal, para garantir sua integridade. O advogado também disse concordar com o indiciamento de seu cliente pelo Artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, que fala em praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo, por inconformismo político.
Adélio é esperado, ainda hoje, para prestar depoimento à Polícia Federal em Juiz de Fora.
ATAQUE
Na quinta-feira (6), ao ser carregado por apoiadores durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro levou uma facada no abdôme. Ele foi levado para a Santa Casa de Juiz de Fora, onde foi submetido a uma cirurgia. Hoje pela manhã, o presidenciável foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo.