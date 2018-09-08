Defesa vai pedir exame de sanidade mental de agressor de Bolsonaro

Suposto autor do ataque a facada em Bolsonaro Crédito: Reprodução

Os advogados que representam o agressor Adélio Bispo de Oliveira informaram hoje que vão solicitar exames de sanidade mental de seu cliente. Quatro advogados acompanharam Adélio a uma audiência de instrução com a juíza Patrícia Alencar, na Justiça Federal, na tarde desta sexta-feira (7), que determinou a transferência do criminoso para um presídio federal.

A defesa sustentou ainda que a agressão de seu cliente ao candidato Jair Bolsonaro foi um ato solitário, movido pelo que classificaram de discurso de ódio do próprio candidato.

Esse discurso de ódio do candidato é que desencadeou essa atitude extremada do nosso cliente, disse o advogado Zanone Manoel de Oliveira Júnior. Um dos motivos, segundo a defesa, foi a referência pejorativa aos negros quilombolas, já que seu cliente se identifica como negro.

O advogado informou que a defesa concordou com a transferência de Adélio para um presídio federal, para garantir sua integridade. O advogado também disse concordar com o indiciamento de seu cliente pelo Artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, que fala em praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo, por inconformismo político.

Adélio é esperado, ainda hoje, para prestar depoimento à Polícia Federal em Juiz de Fora.

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