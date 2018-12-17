Defesa de João de Deus pedirá que ele cumpra prisão domiciliar

O médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus Crédito: (Windows)

A defesa do médium João de Deus, de 76 anos, apresenta nesta segunda-feira (17) pedido de habeas corpus para que ele cumpra em casa a prisão preventiva. A informação foi dada, há pouco, em entrevista coletiva, pelo advogado Alberto Toron, defensor do médium. O advogado quer que sejam considerados a idade e o estado de saúde de João de Deus.

O médium passará a noite de domingo na prisão, mas não há informações sobre a penitenciária para a qual ele será transferido. Segundo Toron, o médium terá tratamento adequado e seguindo peculiaridades.

Toron disse que,ao se entregar à polícia, João de Deus não passou mal, apenas tomou um medicamento para baixar a pressão. O advogado reiterou que o médium tem saúde debilitada, é idoso e já passou por um câncer. Ainda hoje ele será submetido a exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML).

O advogado Ronivan Peixoto Morais Júnior, que também defende o médium, negou que ele tenha escolhido se entregar em uma estrada de terra na região de Abadiânia, em Goiás, por questão de estrategia. Em entrevista coletiva, Ronivan Júnior disse que o local foi escolhido para preservar o médium. De acordo com informações da polícia, houve uma longa negociação para ele se entregar.

Inocência

Ronivan Júnior, que esteve todo o tempo ao lado de João de Deus, voltou a defender a inocência do cliente e disse que a defesa quer discutir a legalidade da prisão. O advogado informou que entrará amanhã com pedido de habeas corpus para garantir o direito de ir e vir do médium.

O advogado Alberto Toron defendeu o cumprimento de prisão domiciliar, considerando a idade e o estado de saúde do médium: Respeita a Justiça e o Poder Judiciário. Como Ronivan Júnior, ele negou que seu cliente seja culpado. Tenho estranheza que fatos acontecidos há 30 anos sejam conhecidos agora, afirmou.

Dinheiro

Questionado sobre a movimentação de cerca de R$ 35 milhões nas contas de João de Deus, o advogado considerou normal. De acordo com Toron, o médium não sacou o dinheiro, apenas retirou de aplicação. O dinheiro não foi sacado, [ele] apenas baixou as aplicações, afirmou. Com isso, caiu por terra a suspeita de fuga.

Além disso, acrescentou o advogado, João de Deus se manteve nas cercanias de Abadiânia e não deixou o estado de Goiás.

O advogado Ronivan Júnior disse que João de Deus poderia fazer movimentações financeiras, pois seus bens não estavam bloqueados. Para ele, a suspeita de ocultação de bens, como foi divulgado, pode ser um pré-julgamento do Ministério Público.

Qual o problema de alguém movimentar sua conta? Existe um bloqueio de bens dele?, reagiu o advogado. É um pré-julgamento que o Ministério Público está fazendo.Não sei qual foi o tipo de denúncia foi fomentada, mas certamente para tentar justificar o bloqueio de bens dele.

Filha

Ronivan Júnior disse que teve acesso a vídeos e depoimentos de Dalva Teixeira, filha de João de Deus, que acusou o pai de abuso sexual e estupro. Segundo o advogado, a mulher chegou a pedir desculpas para o pai e negar as acusações. Ele disse que a mulher foi levada por pressão familiar a fazer as denúncias.