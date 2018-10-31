Defesa alega que brasileiro que matou tios e primos tem dano cerebral

Gouveia cometeu o crime em agosto de 2016 Crédito: Pepe Zamora

Espanha, afirmaram nesta terça-feira, 30, que ele tem um dano cerebral que afeta seu comportamento, e pediram um tratamento médico para evitar o agravamento da situação. Especialistas contratados pelos advogados do brasileiro François Patrick Nogueira Gouveia, que confessou ter matado quatro parentes em agosto de 2016 na, afirmaram nesta terça-feira, 30, que ele tem um dano cerebral que afeta seu comportamento, e pediram um tratamento médico para evitar o agravamento da situação.

A alegação foi apresentada em um tribunal da cidade de Guadalajara durante o quinto e último dia de julgamento do caso de múltiplo homicídio.

Gouveia foi submetido a uma tomografia cerebral dois anos depois do crime, que revelou, segundo especialistas, que o lóbulo temporal direito "não funciona como deveria". O psiquiatra José Miguel Gaona, um dos responsáveis pela análise, afirmou que o cérebro do assassino confesso "não funciona 100%", e esse "cérebro anômalo afeta a sua conduta".

Patrick Gouveia, suspeito confesso no caso da chacina família brasileira na Espanha Crédito: Foto: Reprodução/Facebook

Segundo especialistas, o dano cerebral "interfere em tudo" e influenciou em sua "decisão e vontade" de matar os tios e primos de 1 e 4 anos na casa em que viviam, na pequena cidade de Pioz, a cerca de 60 km de Madri. Eles também não negaram que o acusado tenha um componente psicopático.

Ainda segundo a avaliação, Gouveia tem traços de "impulsividade, raiva e falta de empatia", tudo isso provocado pelo dano cerebral. Os especialistas detectaram nele graves níveis de ira que são disparados em momentos de frustração ou avaliação social negativa, como era aparentemente a situação que vivia com o tio.