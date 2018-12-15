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Goiás

Defesa ainda não definiu quando João de Deus se apresentará à polícia

O advogado dele, Alberto Toron, disse que vai entrar com pedido de habeas corpus contra a decisão

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 22:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 22:42
Advogado Alberto Toron entrou com pedido de habeas corpus para o médium João de Deus Crédito: Divulgação/ TV Brasil
Após a Justiça de Goiás determinar, nesta sexta-feira (14), a prisão do médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, denunciado por abuso sexual, o advogado dele, Alberto Toron, disse que vai entrar com pedido de habeas corpus contra a decisão, que considerou ilegal e injusta. A impetração do habeas corpus não exclui a apresentação do senhor João de Deus, afirmou Toron.
O advogado acrescentou que ainda não definiu quando o médium deve se apresentar às autoridades. Só agora tive acesso à decisão do juiz que impôs a prisão preventiva contra o sr. João de Deus. Observo que apenas alguns depoimentos, de poucas vítimas, acompanham o pedido de prisão preventiva, ainda assim, sem os seus nomes.
O advogado Thales José Jayme, também envolvido no caso, confirmou que João Teixeira de Faria vai se apresentar às autoridades, mas disse que isso não deve ocorrer nesta sexta-feira. Ele vai se apresentar, ele precisa se apresentar, não há outro caminho que não seja esse, e eu falei com alguns familiares que estão em Anápolis (Goiás) para ver a possibilidade dele se apresentar, mas não seria hoje  isso eu posso te adiantar com toda a certeza.
Um terceiro advogado envolvido no caso, Hélio Braga Junior, disse que ainda não teve acesso aos autos do processo e informou que a defesa deve alegar problemas de saúde e idade avançada para evitar a prisão de João de Deus.
Nenhum dos três advogados informou onde o médium está neste momento.
As denúncias contra João de Deus começaram a vir a público na última sexta-feira (7) quando o programa Conversa com Bial, da TV Globo, divulgou as primeiras denúncias de abuso sexual. A partir daí, outras mulheres que afirmam ser vítimas do médium começaram a procurar as autoridades e a imprensa.

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