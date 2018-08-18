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Limite de peso

Decreto proíbe cobrança por cadeira de roda em viagem rodoviária

Decreto assinado pelo presidente Michel Temer e publicado nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial da União impede que esse tipo de equipamento seja alvo de cobranças adicionais

Publicado em 18 de Agosto de 2018 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2018 às 20:13
Cadeira de rodas Crédito: Divulgação / TJES
As cadeiras de rodas e outras formas de auxílio à mobilidade, como bengalas e muletas, estão livres dos limites de peso e tamanho em viagens rodoviárias interestaduais e internacionais.
Decreto assinado pelo presidente Michel Temer e publicado nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial da União impede que esse tipo de equipamento seja alvo de cobranças adicionais ou restrições para serem levados no bagageiro de ônibus de viagem e similares. A nova regulamentação altera o Decreto 2.521 de 1998.
Segundo ressaltou o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marco Pellegri, o texto parte do pressuposto que os equipamentos de mobilidade devem ser entendidos como parte integrante do corpo das pessoas com deficiência. "O cidadão tem que viajar sempre acompanhado daquilo que garante sua mobilidade, autonomia e independência, sem nenhum ônus, ressaltou.

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