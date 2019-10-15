Home
>
Brasil
>
Decreto do governo regulamenta trabalho temporário

Decreto do governo regulamenta trabalho temporário

A norma foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (15).

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 16:57

 - Atualizado há 6 anos

Jair Bolsonaro, o presidente da República Crédito: Jose Cruz | Agência Brasil

(FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para regulamentar o trabalho temporário no país. A norma foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (15).

Recomendado para você

Descubra obras que unem entretenimento, repertório e ótimas oportunidades de estudo para o Enem e vestibulares

8 filmes para estudar temas sociais e históricos nas férias

Filho do ex-presidente perderá cargo por causa de faltas, enquanto Ramagem foi condenado pelo STF; Motta e a maioria dos membros da Mesa Diretora votaram pela cassação

Câmara decide cassar mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Roberta Moreira Luchsinger foi alvo de busca e apreensão no bairro de Higienópolis, em São Paulo; Defesa de empresária diz que tratava de negócios sobre canabidiol; filho de presidente não é investigado

Amiga de Lulinha recebeu R$ 300 mil de Careca do INSS para 'filho do rapaz'

De acordo com a advogada trabalhista Alessandra Wasserman Macedo, do Melcheds Advogados, o decreto não traz mudanças de regras, mas confirma e deixa mais claras normas e práticas já existentes.

O decreto de Bolsonaro regulamenta lei de 1974 que dispõe sobre o trabalho temporário. Nessa modalidade, a pessoa é contratada por uma empresa que coloca os serviços de trabalho temporário à disposição de outras companhias.

Leia mais

46% esperam governo Bolsonaro "bom" ou "ótimo", aponta pesquisa

Jair Bolsonaro está mesmo de partida do partido?

Os contratos têm prazo de até 180 dias, com possibilidade de renovação por mais 90 dias.

A advogada Alessandra destaca o trecho do documento que deixa claro que a empresa tomadora desse serviço tem poder técnico, disciplinar e diretivo sobre esses trabalhadores, sem que seja criado vínculo empregatício entre eles.

"A tomadora do serviço pode dar ordem direta ao prestador de serviço sem criar vínculo. É uma maior segurança que ganha o tomador do serviço", disse.

Segundo ela, não há mudança em relação aos pontos centrais do trabalho temporário. A jornada diária é limitada a oito horas, com pagamento adicional em caso de hora extra ou trabalho noturno.

É garantido o pagamento de férias, calculado proporcionalmente em relação ao período trabalhado, bem como o direito a seguro de acidente de trabalho, benefícios previdenciários e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O texto ainda estabelece que o trabalhador temporário tenha remuneração equivalente à recebida por funcionários da empresa que atuem na mesma categoria.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais