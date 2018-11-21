Debate sobre 'Escola sem Partido' tem discussão acalorada na Câmara

O relator da Comissão Especial que analisa o projeto de lei sobre Escola sem Partido, deputado Flavinho (E), e o deputado Eduardo Bolsonaro durante reunião hoje na Câmara. Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A reunião da comissão especial que discute o projeto conhecido como Escola Sem Partido começou com discussão acalorada entre os parlamentares, na tarde desta terça-feira. A confusão começou após um desentendimento sobre o direito de encaminhar reclamações e questões de ordem à mesa da comissão.

A deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) reclamou que lhe foi negado o direito de encaminhar uma reclamação à mesa. O deputado Marcos Rogério (DEM-RO), presidente da comissão extraordinária, ignorou os pedidos de Alice Portugal para falar e seguiu para a votação de um requerimento.

Os deputados da oposição passaram a protestar contra a condução dos trabalhos pelo presidente. As deputadas Erika Kokay (PT-DF), Maria do Rosário (PT-RS) e Alice Portugal (PCdoB-BA) se levantaram e se dirigiram à mesa para reivindicar o tempo para encaminhar a reclamação.

"Vossa Excelência não é maior que o regimento e não é melhor que eu. Porque somos iguais neste território. Vossa excelência quer fazer com a deputada igual quer fazer com as escolas e estudantes brasileiros. Vossa excelência tinha a obrigação de seguir o rito", esbravejou a deputada baiana.

Marcos Rogério manteve sua posição e disse que seguiu estritamente o regimento interno da Câmara dos Deputados.

O projeto impõe regras sobre o comportamento dos professores em sala de aula e a abordagem de assuntos como educação sexual e de gênero. A última versão do texto do projeto conhecido como Escola Sem Partido trouxe modificações. O relator do projeto manteve a proibição do uso dos termos "gênero" e "orientação sexual" nas escolas, bem como veda a promoção do que o projeto de lei chama de "ideologia de gênero" e "preferências políticas e partidárias".

Mas, se antes o projeto dizia que essas noções não poderiam estar presentes em livros didáticos e paradidáticos, agora a proibição é mais abrangente: os temas não podem fazer parte de "materiais didáticos e paradidáticos", "conteúdos curriculares", "políticas e planos educacionais" e "projetos pedagógicos das escolas".