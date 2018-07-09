De surpresa, Datena volta a TV e desiste de candidatura ao Senado

25/06/2018 - Durante programa ao vivo, o apresentador José Luiz Datena revelou que pode deixar a televisão Crédito: Kelly Fuzaro/Band/Divulgação

O apresentador José Luiz Datena desistiu oficialmente de ser candidato ao Senado pelo DEM. Nesta segunda-feira (9), ele retornou, de surpresa, ao comando do programa "Brasil Urgente", na Band. A presença dele no ar elimina qualquer possibilidade de ele concorrer nas próximas eleições, como prevê a legislação. Datena estava afastado da televisão desde o último dia 24 de junho.

"Deixa eu falar uma coisa aqui. É claro que aparecendo na televisão, como eu estou aparecendo agora, fica eliminada qualquer possibilidade de eu ser candidato a qualquer cargo eletivo na República Federativa do Brasil. Como eu deveria ser candidato ao Senado brasileiro, é claro que tomar decisão é uma coisa muito difícil porque é extremamente solitário porque você ouve muita gente, mas quem decide é você", disse o apresentador.