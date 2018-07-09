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Eleições

De surpresa, Datena volta a TV e desiste de candidatura ao Senado

Apresentador estava afastado da televisão desde o último dia 24 de junho

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 19:36
25/06/2018 - Durante programa ao vivo, o apresentador José Luiz Datena revelou que pode deixar a televisão Crédito: Kelly Fuzaro/Band/Divulgação
O apresentador José Luiz Datena desistiu oficialmente de ser candidato ao Senado pelo DEM. Nesta segunda-feira (9), ele retornou, de surpresa, ao comando do programa "Brasil Urgente", na Band. A presença dele no ar elimina qualquer possibilidade de ele concorrer nas próximas eleições, como prevê a legislação. Datena estava afastado da televisão desde o último dia 24 de junho.
"Deixa eu falar uma coisa aqui. É claro que aparecendo na televisão, como eu estou aparecendo agora, fica eliminada qualquer possibilidade de eu ser candidato a qualquer cargo eletivo na República Federativa do Brasil. Como eu deveria ser candidato ao Senado brasileiro, é claro que tomar decisão é uma coisa muito difícil porque é extremamente solitário porque você ouve muita gente, mas quem decide é você", disse o apresentador.
Datena comunicou sua decisão ao dirigentes do DEM somente no início da tarde desta segunda-feira. Até pela manhã, o equipe do pré-candidato ao governo João Doria não sabia da desistência.

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