Chuva de dinheiro

De helicóptero, filhos jogam dinheiro e flores em homenagem ao pai

Darell e Jonte Thomas, filhos do empresário, alugaram um helicóptero e jogaram US$ 5 mil e pétalas de rosa na rua

Os filhos de um empresário americano realizaram o último desejo do pai pelas ruas da cidade de Detroit, Estados Unidos: fazer chover dinheiro. Morto no dia 15 de junho, Darrell Thomas, de 58 anos, deixou por escrito a recomendação aos herdeiros para que ajudassem os moradores da região onde cresceu e manteve o negócio da família. Nesta sexta-feira (27), eles cumpriram a missão - e o vídeo viralizou. >

O jornal norte-americano Detroit Free Press afirmou que Darell e Jonte Thomas, filhos do empresário, alugaram um helicóptero e jogaram US$ 5 mil (aproximadamente R$ 27 mil) no cruzamento da Gratiot Avenue com a Conner Street, onde ficava o seu lava-rápido, Showroom Shine Express. Além de dinheiro, pétalas de rosa foram lançadas, surpreendendo quem passava pelo local.>