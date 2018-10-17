'Dani Bumbum' se entrega à polícia após ter prisão decretada

Danielle Cândido Cardoso, conhecida como "Dani Bumbum" ou "Dani Sereia", se entregou à polícia Crédito: Divulgação

Danielle Cândido Cardoso, conhecida como "Dani Bumbum" ou "Dani Sereia", se entregou na 31ªDP (Ricardo de Albuquerque), na tarde desta terça-feira (16), um dia depois de ter a prisão temporária decretada pela polícia. Ela é acusada de realizar um procedimento estético na microempresária Fernanda Assis, de 29 anos. A vítima morreu no último sábado (13), nove dias após fazer preenchimentos nos lábios e nos glúteos.

Na manhã desta terça-feira (16), policiais estiveram na casa da suspeita, em Mesquita, na Baixada Fluminense, mas ela não foi encontrada. Desde então, Danielle estava sendo considerada foragida. Dani Bumbum responderá por homicídio e exercício ilegal da medicina.

A polícia investiga a informação de que a suspeita usou uma espécie de supercola para tentar evitar o vazamento de uma substância que foi aplicada no corpo da vítima. Os investigadores aguardam o resultado do laudo cadavérico para saber exatamente que produto foi aplicado em Fernanda.