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Rio de Janeiro

'Dani Bumbum' se entrega à polícia após ter prisão decretada

Mulher é acusada de realizar procedimento estético na microempresária Fernanda Assis, que morreu nove dias depois
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 21:49

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 21:49

Danielle Cândido Cardoso, conhecida como "Dani Bumbum" ou "Dani Sereia", se entregou à polícia Crédito: Divulgação
Danielle Cândido Cardoso, conhecida como "Dani Bumbum" ou "Dani Sereia", se entregou na 31ªDP (Ricardo de Albuquerque), na tarde desta terça-feira (16), um dia depois de ter a prisão temporária decretada pela polícia. Ela é acusada de realizar um procedimento estético na microempresária Fernanda Assis, de 29 anos. A vítima morreu no último sábado (13), nove dias após fazer preenchimentos nos lábios e nos glúteos.
Na manhã desta terça-feira (16), policiais estiveram na casa da suspeita, em Mesquita, na Baixada Fluminense, mas ela não foi encontrada. Desde então, Danielle estava sendo considerada foragida. Dani Bumbum responderá por homicídio e exercício ilegal da medicina.
A polícia investiga a informação de que a suspeita usou uma espécie de supercola para tentar evitar o vazamento de uma substância que foi aplicada no corpo da vítima. Os investigadores aguardam o resultado do laudo cadavérico para saber exatamente que produto foi aplicado em Fernanda.
Danielle já tinha uma passagem pela polícia por ter sido flagrada por policiais em 2015, com metacril (PMMA), em São João de Meriti. Na ocasião, ela foi levada à delegacia e reponde a um inquérito.

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