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Estética

'Dani Bumbum' pode ter feito mais de 40 procedimentos, diz vítima

Testemunha contou que Danielle se apresentou como esteticista e afirmou ter atendido dezenas de mulheres
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 19:05

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 19:05

Danielle Cândido Cardoso, conhecida como "Dani Bumbum" ou "Dani Sereia", se entregou à polícia Crédito: Divulgação
Danielle Cândido Cardoso, também conhecida como Dani Bumbum ou Dani Sereia, responsável por fazer um preenchimento nos glúteos e nos lábios que levou a morte da microempresária Fernanda do Carmo de Assis, de 29 anos, pode ter feito mais de 40 procedimentos deste tipo em mulheres e homens no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. A estimativa é de uma das vítimas de Dani Bumbum, que foi ouvida, nesta quarta-feira (17), na 31ªDP (Ricardo de Albuquerque).
Segundo a dona de casa X., de 39 anos, Dani se apresentou como esteticista e contou já ter atendido dezenas de mulheres:
"Ela me atendeu em casa por duas vezes. Na época, nos conversamos, e ela contou que atendia muita gente, incluindo mulheres de jogadores de futebol. Já fez procedimentos em mais de 40 garotas. Disse, inclusive, que era experiente e que eu não precisava me preocupar com nada", contou.
X . chegou até Dani Bumbum após uma indicação de uma amiga. Em 2016, ela fez dois procedimentos com Danielle. Pagou R$3,5 mil para que fosse colocado metacril nos glúteos, mas acabou sendo enganada pela mulher.
"Paguei R$ 3 mil em dinheiro e o restante em 30 dias. Eu paguei por metacril. Coloquei um litro numa oportunidade e, uma semana depois, mais meio litro. O atendimento foi feito na minha casa. Com o tempo, passei a sentir dores e só então descobri que ela havia colocado no meu corpo silicone industrial e não metacril. A gente fica revoltada. Estou com sequelas. Além da dor, não consigo ficar muito tempo em pé. Espero que ela pague na Justiça pelo que fez. Eu ainda estou viva, mas a Fernanda morreu. Tomara que outras meninas apareçam na delegacia para denunciar também".
Danielle Cândido Cardoso se sentiu mal entre a noite de terça-feira e a manhã desta quarta-feira, quando estava presa na 31ª DP. Ela precisou ser atendida na UPA de Ricardo de Albuquerque e, em seguida, levada de volta para a delegacia. Dani Bumbum já foi transferida para a ala feminina da Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio. A unidade serve de triagem e como porta de entrada do sistema penitenciário do Rio. Após um período, ela deverá ser novamente transferida para outra unidade penal.
Dani Bumbum teve a prisão temporária decretada pela Justiça e se apresentou, nesta terça-feira, na 31ª DP. Ela usou o direito de permanecer calada e se recusou a responder às perguntas feitas pelo delegado Roberto Ramos. Uma segunda vítima de Dani Bumbum já foi ouvida pela polícia. Outras são esperadas para prestar depoimento ainda nesta quarta-feira.
Fernanda do Carmo de Assis morreu nove dias após se submeter a um procedimento estético, feito por Dani Bumbum, no último dia 4.
Ela cobrou R$ 1 mil pelo preenchimento feito nos glúteos e nos lábios da microempresária. O procedimento foi feita na casa da vítima, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. Uma amiga de Fernanda afirmou à polícia que a microempresária pagou R$ 500 por transferência bancária e o restante seria debitado no cartão de crédito.

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