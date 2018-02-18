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Rio de Janeiro

Crivella coloca-se à disposição do governo federal durante intervenção

De volta ao Rio após passar o carnaval no exterior, prefeito participou de reunião com presidente Michel Temer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2018 às 00:07

Publicado em 18 de Fevereiro de 2018 às 00:07

Rio de Janeiro - O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, apresenta o balanço dos três meses de funcionamento do aplicativo Taxi.Rio, no Palácio da Cidade, zona sul da cidade. (Tânia Rêgo/Agência Brasil) Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), informou que se colocou à disposição do governo federal para "dialogar e traçar estratégias para devolver a tranquilidade ao povo do Rio de Janeiro". No início da tarde deste sábado, o prefeito participou de reunião com o presidente da República, Michel Temer (PMDB), com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), e com o general do Exército Braga Netto, nomeado interventor do governo federal para a segurança pública do Estado.
No Palácio Guanabara, sede do governo estadual, no bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio, discutiram os rumos da intervenção. "Após o encontro, Crivella reiterou sua gratidão por esse grande esforço das Forças Armadas na segurança da nossa cidade e do nosso Estado", informou por meio de nota. Durante a semana, em outro comunicado, afirmou já ter pedido a Temer medida semelhante em setembro do ano passado.

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