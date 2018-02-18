Crivella coloca-se à disposição do governo federal durante intervenção

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), informou que se colocou à disposição do governo federal para "dialogar e traçar estratégias para devolver a tranquilidade ao povo do Rio de Janeiro". No início da tarde deste sábado, o prefeito participou de reunião com o presidente da República, Michel Temer (PMDB), com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), e com o general do Exército Braga Netto, nomeado interventor do governo federal para a segurança pública do Estado.
No Palácio Guanabara, sede do governo estadual, no bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio, discutiram os rumos da intervenção. "Após o encontro, Crivella reiterou sua gratidão por esse grande esforço das Forças Armadas na segurança da nossa cidade e do nosso Estado", informou por meio de nota. Durante a semana, em outro comunicado, afirmou já ter pedido a Temer medida semelhante em setembro do ano passado.