Crivella coloca-se à disposição do governo federal durante intervenção

Rio de Janeiro - O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, apresenta o balanço dos três meses de funcionamento do aplicativo Taxi.Rio, no Palácio da Cidade, zona sul da cidade. (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), informou que se colocou à disposição do governo federal para "dialogar e traçar estratégias para devolver a tranquilidade ao povo do Rio de Janeiro". No início da tarde deste sábado, o prefeito participou de reunião com o presidente da República, Michel Temer (PMDB), com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), e com o general do Exército Braga Netto, nomeado interventor do governo federal para a segurança pública do Estado.