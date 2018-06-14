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Operação Registro Espúrio

Cristiane Brasil e o pai são investigados por fraude de registro

Segundo a denúncia, eles orientaram uma ONG a conseguir irregularmente o registro sindical

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 20:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 20:37
Cristiane Brasil (PTB-RJ), deputada federal Crédito: Gilmar Felix | Câmara dos Deputados
O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, e sua filha, a deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ), orientaram uma ONG que prestava serviços à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) a fraudar os requisitos necessários para conseguir o registro sindical no Ministério do Trabalho.
A afirmação é do presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado do Rio (Sindaperj), Wilson Antônio Camilo Ribeiro, que denunciou o caso em 2016/2017 ao Ministério Público Federal (MPF) e ao próprio Ministério do Trabalho.
A denúncia serviu de base para a Polícia Federal deflagrar a operação Registro Espúrio, na qual Jefferson e Cristina são investigados por pagamento de propina na concessão de registros sindicais. O caso corre em sigilo na Procuradoria Geral da República, em Brasília.
> Fábrica no interior do Rio é fechada por colocar água no leite integral

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