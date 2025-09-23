Acidente

Criança morre e quatro pessoas ficam feridas em capotamento na BR-376, no Paraná

Cinco pessoas estavam no carro. A criança de 2 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A condutora, de 30 anos, outras duas passageiras de 33 e 50 anos e uma criança de 5 anos foram socorridas em estado grave e levadas para o Hospital

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:11

Cadeirinha de bebê foi arremessada na via. Acidente aconteceu no Paraná Crédito: Reprodução/Folha

A Polícia Civil do Paraná investiga um acidente de carro que deixou uma criança de 2 anos morta e quatro pessoas feridas neste domingo (21), em Paranavaí, no noroeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a cadeirinha em que a vítima estava foi arremessada para fora do veículo durante o capotamento.



De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 9h50 no km 99 da BR-376. Um Mitsubishi Pajero que seguia em direção a Nova Londrina (a 575 km de Curitiba) invadiu a pista contrária e capotou. Nas imagens divulgadas pela corporação, é possível ver a cadeirinha caída na beira da estrada, distante do veículo destruído, que parou na margem após sair da pista.

Cinco pessoas estavam no carro. A criança de 2 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A condutora, de 30 anos, outras duas passageiras de 33 e 50 anos e uma criança de 5 anos foram socorridas em estado grave e levadas para o Hospital Santa Casa de Paranavaí. A reportagem entrou em contato com o hospital para obter informações sobre o estado de saúde dos feridos, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Um helicóptero do Samu foi usado no resgate. A pista precisou ser parcialmente interditada para o atendimento às vítimas. A PRF informou que elabora o laudo sobre as circunstâncias do acidente. Já a Polícia Civil disse que aguarda o resultado da perícia para esclarecer as causas do capotamento.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta