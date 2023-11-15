Criança morre ao ser esquecida dentro de van escolar em São Paulo

Uma criança de dois anos morreu após ser esquecida dentro de uma van do transporte escolar nesta terça-feira (14) em São Paulo. Apollo Gabriel Rodrigues ficou ao menos oito horas esquecido dentro da van escolar. O menino só foi encontrado por volta das 15h30 quando o motorista voltou ao veículo e o encontrou trancado.

O casal responsável pelo transporte do menino foi preso em flagrante por homicídio doloso, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública). O motorista Flávio Robson Benes, 45, e a esposa Luciana Coelho Graft, 44, que o auxilia, são contratados da Prefeitura de São Paulo para operar o TEG (Transporte Escolar Gratuito). O caso aconteceu na Vila Maria, zona norte da capital paulista.

O menino foi pego em casa pelo casal por volta das 7h para ser levado à creche, mas ficou esquecido dentro do veículo em um estacionamento. Nesta terça-feira, a capital paulista registrou mais um dia de forte calor, em que termômetros registraram temperaturas acima dos 37°C.

Apollo Gabriel Rodrigues morreu após ser esquecido dentro de van escolar Crédito: Reprodução/TV Globo

Já na parte da tarde, quando o motorista foi retirar o carro em um estacionamento onde havia deixado o veículo notou a presença da criança desacordada.

O menino, que fez aniversário no último dia 30, foi socorrido pelo próprio condutor até o Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria, zona norte, onde já chegou morto.

"Eu nunca pensei em passar por isso. É muito difícil saber que eu deixei meu filho na perua pensando que ele está seguro e fui trabalhar. Sempre eu chegava e meu filho estava lá. Hoje eu cheguei e meu filho não estava. Eu nunca mais vou ver ele", disse Kaliane Rodrigues, mãe de Apollo, à TV Globo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação declarou lamentar o ocorrido e que presta apoio aos familiares. "A Diretoria Regional de Educação acompanha o caso e o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem, composto por psicólogos e psicopedagogos, foi acionado para atender a família".

Segundo a pasta, o condutor do Transporte Escolar Gratuito já foi descredenciado e um processo administrativo foi aberto para apurar os fatos.

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