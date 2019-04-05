Criança e mulher morrem após lagoa transbordar em Teresina

Enxurrada arrasta casas e deixa mortos em Teresina Crédito: Reprodução/TV Globo

A forte chuva que caiu em Teresina (PI) na noite desta quinta-feira (4) deixou duas pessoas mortas, segundo o Corpo de Bombeiros. As vítimas, ainda não identificadas, são uma mulher com idade entre 50 e 60 anos e uma criança de dois anos.

A tragédia aconteceu após uma lagoa transbordar e galerias subterrâneas se romperem em um clube particular abandonado no bairro Parque Rodoviário, na zona sul da cidade, próximo ao rio Poti.

"Há cerca de 20 a 30 feridos que foram encaminhados a HUT (Hospital de Urgência de Teresina)", informou um oficial do Corpo de Bombeiros ao site local 180 Graus.

Segundo o portal Piauí Hoje, cerca de 30 casas foram atingidas pela correnteza que se formou com força da água.

RESPONSABILIDADE

O prefeito de Teresina, Firmino Filho, esteve no local, onde falou com a imprensa e afirmou que vai apurar a responsabilidade pelo ocorrido.

"Aparentemente era um clube privado que estava abandonado e que, ao longo do tempo, formou uma espécie de uma lagoa, que, infelizmente, gerou essa tragédia. Nós vamos apurar, acho que ainda é muito cedo, as informações ainda são muito desencontradas, mas nós vamos apurar todos os detalhes para saber exatamente o que aconteceu. E buscar, obviamente, as responsabilidades", disse Firmino ao site local 180 Graus.

Firmino Filho também afirmou que assistentes sociais vão cadastrar as famílias atingidas pela tragédia e que a prefeitura trabalha para "minimizar uma dor gigantesca que não tem como acabar."