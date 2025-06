Que perigo!

Criança bate carro de luxo em exposição dentro de shopping em SP

Ao portal G1 uma pessoa que presenciou o episódio confirmou que foi uma criança que entrou no carro e provocou a batida

Uma criança tentou dirigir um carro elétrico de luxo que estava em exposição dentro do Shopping Villa Lobos, na zona oeste de São Paulo, e bateu o veículo contra uma loja, na tarde da sexta-feira (7). Ninguém ficou ferido. Imagens nas redes sociais mostram que a batida danificou a fachada de um estabelecimento. Momentos depois do incidente, o local estava cercado de pessoas que pararam para olhar a cena. Ao portal G1 uma pessoa que presenciou o episódio confirmou que foi uma criança que entrou no carro e provocou a batida. Questionado pelo UOL, o Shopping Villa Lobos não confirmou nem negou a informação. >

Procurado, Corpo de Bombeiros afirmou que não foi acionado para atender ocorrência no local. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) também foi questionada sobre o incidente, mas não retornou até o momento. O texto será atualizado no caso de manifestações do órgão. O carro era um Aion Y, da montadora chinesa GAC, recém-lançado no Brasil. O veículo passou a ser vendido no país no fim de maio pelo valor aproximado de R$ 175 mil (modelo Premium) a R$ 185 mil (Elite).>