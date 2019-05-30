Home
>
Brasil
>
CPI de Brumadinho: força-tarefa apresentará denúncia em até 60 dias

CPI de Brumadinho: força-tarefa apresentará denúncia em até 60 dias

A denúncia será apresentada pela força-tarefa que envolve integrantes do Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas Gerais, Polícia Federal e Polícia Civil