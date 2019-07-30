Prefeitura de São Paulo

Covas recua em decisão de implantar ônibus sem cobrador em São Paulo

O anúncio foi feito em nota na tarde desta terça-feira (30) pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

Publicado em 30 de julho de 2019 às 19:26 - Atualizado há 6 anos

O político Bruno Covas Crédito: Reprodução/Instagram @brunocovas

A gestão Bruno Covas (PSDB) recuou no plano de colocar ônibus sem cobradores na capital paulista. O anúncio foi feito em nota na tarde desta terça-feira (30) pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes.

Segundo a pasta, a suspensão do plano foi tomada após reunião com o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transportes Rodoviário Urbano de São Paulo.

"O assunto será debatido pela comissão criada para desenvolver um projeto de requalificação dos cobradores de ônibus", afirma a nota. "O grupo é composto por representantes da SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes), SPTrans (São Paulo Transporte S.A), SindMotoristas (Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo) e SPUrbanuss (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo)", afirma.

No mês passado, as empresas de ônibus receberam uma circular informando que, a partir de setembro, o layout dos veículos a serem adquiridos deveria ser projetado sem a caixa de cobrança e o banco do cobrador.

A circular vinha com a nova determinação para os coletivos dos tipos padron (com até 15 metros de comprimento) e básico.

Os dois modelos correspondem a cerca de 46% da frota total (14.400 veículos). Segundo afirmou na época a SPTrans, autarquia responsável pela administração do transporte coletivo por ônibus, desde 2014, cerca de 6 mil veículos já circulam sem cobrador – a cobrança é feita pelo motorista. Segundo a SPTrans, só 5% dos passageiros fazem o pagamento em dinheiro. A capital tem atualmente 17 mil cobradores.

"Com o avanço da tecnologia e cobrança automática das tarifas, os profissionais passam por programas de reciclagem nas empresas e são reaproveitados em outras atividades". disse a SPtrans, em 25 de junho.

O secretário-geral do SindMotoristas, Francisco Xavier, afirmou na época que o profissional não é apenas um cobrador de tarifas. "É um ajudador da sociedade. Auxiliar de cadeirante, idoso, gestante, deficiente visual. Um orientador de quem não conhece a capital."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta