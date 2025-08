Inusitado

Corredor bêbado e de chinelo cruza maratona de 8 km e ganha medalha no Pará

Isaque "tomava umas" num boteco perto da corrida, realizada em Garrafão do Norte (PA); ao sair cambaleando do bar, resolveu se juntar aos competidores

Minutos antes de uma maratona de 8 quilômetros começar, Isaque "tomava umas" num boteco perto da prova, realizada na cidade de Garrafão do Norte, no Pará. Então, ao sair cambaleando do bar, resolveu se juntar aos competidores, muitos deles bem preparados para o percurso. Bêbado e de chileno nos pés, Isaque deu um pique no início da corrida e manteve um certo ritmo forte ao longo da etapa. Apesar de não ter vencido, ele cruzou a linha de chegada à frente de muitos outros competidores. Ao final, recebeu uma medalha.>