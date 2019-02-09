Corpos de vítimas de incêndio no CT do Flamengo começam a ser liberados pelo IML

Quem são as vítimas da tragédia no CT do Flamengo Crédito: Montagem

O Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro liberou na manhã deste sábado (9) a retirada de quatro corpos oficialmente identificados de vítimas do incêndio ocorrido no dia anterior no Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo.

Até o momento, apenas o corpo do zagueiro Pablo Henrique, 14, foi retirado do IML. Ele será levado para a cidade de Oliveira (MG), onde será sepultado. O traslado será feito de carro, em um trajeto que dura cerca de seis horas. O corpo do atleta foi reconhecido por seu primeiro Werley, zagueiro profissional do Vasco.

Os outros três corpos já reconhecidos -de Arthur Vinicius, 14, Victor Isaías, 15, e Bernardo Pisetta, 14- aguardam a retirada por seus familiares.



O primeiro deles, cuja família mora em Volta Redonda, deve ser velado e enterrado na tarde deste sábado (9).

Os outros dois são naturais de Santa Catarina e suas famílias também pretendem velá-los em seu estado natal.

O Flamengo havia oferecido sua sede social para um velório coletivo, mas cada família deve fazer sua própria cerimônia.