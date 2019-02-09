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IML

Corpos de vítimas de incêndio no CT do Flamengo começam a ser liberados pelo IML

Até o momento, apenas o corpo do zagueiro Pablo Henrique, 14, foi retirado do IML.

Publicado em 

09 fev 2019 às 13:20

Publicado em 09 de Fevereiro de 2019 às 13:20

Quem são as vítimas da tragédia no CT do Flamengo Crédito: Montagem
O Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro liberou na manhã deste sábado (9) a retirada de quatro corpos oficialmente identificados de vítimas do incêndio ocorrido no dia anterior no Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo.
Até o momento, apenas o corpo do zagueiro Pablo Henrique, 14, foi retirado do IML. Ele será levado para a cidade de Oliveira (MG), onde será sepultado. O traslado será feito de carro, em um trajeto que dura cerca de seis horas. O corpo do atleta foi reconhecido por seu primeiro Werley, zagueiro profissional do Vasco.
> Quem são as vítimas da tragédia no CT do Flamengo
Os outros três corpos já reconhecidos -de Arthur Vinicius, 14, Victor Isaías, 15, e Bernardo Pisetta, 14- aguardam a retirada por seus familiares.
O primeiro deles, cuja família mora em Volta Redonda, deve ser velado e enterrado na tarde deste sábado (9).
Os outros dois são naturais de Santa Catarina e suas famílias também pretendem velá-los em seu estado natal.
> IML do Rio identifica as dez vítimas do incêndio no CT do Flamengo
O Flamengo havia oferecido sua sede social para um velório coletivo, mas cada família deve fazer sua própria cerimônia.
O IML só libera a retirada dos corpos após a identificação de peritos e o reconhecimento de familiares, com a emissão da certidão de óbito. Os corpos de outras seis vítimas ainda passam pelo processo. São elas: Athila Paixão, 14, Christian Esmério, 15, Gedson Santos, 14, Jorge Eduardo, 15, Rykelmo de Souza Viana, 16, e Samuel Thomas Rosa, 15.

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