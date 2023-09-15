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Partiu do Marrocos

Corpo é encontrado dentro de contêiner no porto de Santos

Navio que transportou contêiner partiu do Marrocos; PF abriu inquérito para investigar o caso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 set 2023 às 05:21

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 05:21

Um cadáver humano foi encontrado dentro um contêiner nesta quinta-feira (14), em um terminal do porto de Santos, no litoral paulista. A Polícia Federal investiga o caso.
Uma equipe de monitoramento do porto de Santos fazia o escaneamento de um contêiner quando observou uma imagem que se assemelhava à silhueta de um corpo humano. A PF foi acionada, abriu o contêiner e constatou que se tratava de um cadáver.
Porto de Santos
Vista geral de contêineres do BTP (Brasil Terminal Portuário) no porto de Santos (SP) Crédito: Divulgação Portal Governo Brasil
Segundo a PF, o corpo estava em estado avançado de decomposição.
A polícia informou ainda que o navio que transportou o contêiner partiu do porto de Tânger, no Marrocos, e atracou em Santos no domingo (10).
Policiais federais fizeram perícia e abriram um inquérito para identificar o corpo e apurar o caso.

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