Corpo de tenente bombeiro que desapareceu em curso na praia é encontrado

O tenente Nazir Júnior Crédito: Reprodução

O corpo do tenente do Corpo de Bombeiros Nazir Júnior foi encontrado neste domingo (8) pelas equipes de resgate. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (6), durante uma aula do Curso de Salvamento no Mar (CSMar) na altura do Posto 2 da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

O oficial, que trabalha como enfermeiro na corporação, estava numa prancha quando uma onda o atingiu e a virou. O tenente, então, afundou e sumiu. Júnior estava na corporação havia 10 anos. Ele estava no terceiro mês de CSMar  o curso tem duração total de seis meses.