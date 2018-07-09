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Luto

Corpo de tenente bombeiro que desapareceu em curso na praia é encontrado

Nazir Júnior estava na corporação havia dez anos. Ele deixa esposa e dois filhos

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 12:51
O tenente Nazir Júnior Crédito: Reprodução
O corpo do tenente do Corpo de Bombeiros Nazir Júnior foi encontrado neste domingo (8) pelas equipes de resgate. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (6), durante uma aula do Curso de Salvamento no Mar (CSMar) na altura do Posto 2 da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.
O oficial, que trabalha como enfermeiro na corporação, estava numa prancha quando uma onda o atingiu e a virou. O tenente, então, afundou e sumiu. Júnior estava na corporação havia 10 anos. Ele estava no terceiro mês de CSMar  o curso tem duração total de seis meses.
Durante as buscas ao tenente, bombeiros usaram lanchas, mergulhadores, um helicóptero e também um drone. O oficial era casado e tinha dois filhos.

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