Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Corpo de mulher é encontrado enterrado no jardim de casa em SP
Latrocínio

Corpo de mulher é encontrado enterrado no jardim de casa em SP

Polícia investiga hipótese de latrocínio, já que a bolsa e o celular da vítima foram levados
Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 05:42

O corpo de uma mulher de 62 anos foi encontrado enterrado no jardim da casa onde morava, na tarde de terça-feira, 1.º, em um bairro residencial de Barretos, interior de São Paulo.
Policiais usaram uma escada para entrar no imóvel, cercado por dispositivos de segurança, depois que vizinhos denunciaram o possível desaparecimento da mulher. A polícia investiga a hipótese de latrocínio, já que a bolsa e o celular da vítima foram levados.
Corpo de Nilza Pingoud foi encontrado enterrado no jardim da sua casa Crédito: Facebook/Reprodução
Nilza Maria Aparecida Costa Pingoud morava sozinha em sua casa, no bairro Los Angeles, desde que ficou viúva, há cerca de quatro anos. Os vizinhos estranharam o fato dela não ter saído de casa há quase uma semana.
Quando a polícia chegou, encontrou a casa toda fechada. De acordo com o delegado Rafael Faria Domingos, os investigadores precisaram pular o muro. "Logo eles perceberam que tinha algo diferente no jardim da casa. Eles começaram a escavar e localizaram o corpo da mulher, moradora do imóvel", disse.
O Corpo de Bombeiros e a perícia foram acionados e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O delegado ainda aguarda os laudos sobre a causa da morte, assim como a análise das imagens de várias câmeras de vigilância instaladas na casa.
"As investigações iniciais apontam para a prática de latrocínio, pois o celular e a carteira da mulher não foram encontrados na residência. Apurou-se que ela vivia sozinha no imóvel, mas não se verificou a subtração de outros bens", disse.
De acordo com o delegado, uma filha e um sobrinho da vítima estiveram na casa e conversaram com a polícia, mas não puderam fornecer muitas informações porque tinham pouco contato com Nilza. Os vizinhos relataram que, no último sábado, 29, um homem permaneceu muito tempo em frente à casa.
Ao ser abordado por um vizinho, ele disse que seria sobrinho da moradora. A polícia tenta identificar essa pessoa.
Os vizinhos descrevem Nilza Pingoud como uma mulher amigável, embora discreta. A vizinha que procurou a polícia disse que conversava regularmente com Nilza por um aplicativo de celular, por isso estranhou quando ela passou a não responder as mensagens.
Amigos usaram as redes sociais para lamentar as circunstâncias da morte dela. O corpo de Nilza foi sepultado na manhã desta quarta-feira, 2, no Cemitério da Paz, em Barretos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados