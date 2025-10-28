No Pará

Corpo de menino de 6 anos é achado dentro de mala em frente a cemitério

Paulo Guilherme da Silva Guerra estava desaparecido desde a noite de domingo. A família da criança havia registrado boletim de ocorrência de desaparecimento e feito campanha nas redes sociais para tentar encontrá-lo

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:19

Criança desaparecida é encontrada morta em Belém Crédito: Reprodução/Débora Soares/ g1 PA

O corpo de um menino de 6 anos foi achado dentro de uma mala, na tarde desta segunda-feira (27), em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém (PA). Até o momento ninguém foi preso. Paulo Guilherme da Silva Guerra estava desaparecido desde a noite de domingo. A família da criança havia registrado boletim de ocorrência de desaparecimento e feito campanha nas redes sociais para tentar encontrá-lo.

Corpo do menino foi achado por um pedestre. Uma pessoa passava em frente ao cemitério, abriu a mala, encontrou o corpo da criança e acionou as autoridades, segundo informações da Polícia Militar do Pará. Família esteve no local e reconheceu o corpo de Paulo Guilherme. Dentro da mala também foi encontrado um par de luvas de boxe, mas não se sabe a quem pertence o objeto. A mala e as luvas serão periciadas para encontrar impressões digitais da pessoa responsável pelo crime.

Corpo da criança não tinha sinais aparentes de violência física, segundo o perito criminal Benedito Leão. "Ele não apresentava nenhuma lesão externa que justificasse uma morte traumática, nem projétil de arma de fogo, nem sinais no pescoço", explicou em entrevista coletiva. Paulo Guilherme foi encontrado com uma roupa diferente. Ainda segundo Benedito Leão, a família informou que a criança usava uma roupa diferente da que vestia quando foi visto pela última vez.

Polícia aguarda o resultado do exame necroscópico para determinar a causa da morte, de acordo com o perito. Polícia Civil do Pará informou que o resultado laudo cadavérico deve ficar pronto em 10 dias. O caso segue sob investigação pela Divisão de Homicídios da capital.

