Corpo de ex-PM que atuou na Rota é achado dentro de carro em chamas em SP

O policial militar reformado Fábio Henrique Vieira foi encontrado morto em um veículo incendiado na tarde de sábado (2) em Itupeva (a cerca de 75 km de São Paulo).

O PM, que morava na capital paulista, entre outros, fez carreira na Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar), grupo de elite da Polícia Militar. Seu último posto foi no 38º BPM.

O PM chegou a atuar na Rota, em São Paulo, e estava aposentado por invalidez Crédito: Reprodução

No interior do veículo, um Jeep Compass, que está registrado em nome da mulher do militar, havia o corpo de um outro homem, cuja identidade não foi informada.

Segundo registrado em boletim de ocorrência, um dos mortos tinha um orifício no crânio, semelhante a disparo de arma de fogo. Não foi informado em qual das duas vítimas havia a marca.

De acordo com a ocorrência, a Guarda Municipal de Itupeva encontrou o veículo em chamas por volta das 14h30 na via Cirineu Tonolli. Os GMs e solicitaram apoio dos bombeiros de Cabreúva, que verificaram a presença dos dois corpos no interior do carro logo após apagarem as chamas.

Os dois foram retirados do local para encaminhamento ao IML.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo de Vieira foi reconhecido por parentes no domingo (3). Eles confirmaram que o policial estava desaparecido desde a véspera. A identificação será concluída meio de exames de DNA ou de arcada dentária.

O caso foi registrado como homicídio pelo plantão do 1º DP de Jundiaí. Diligências estão em andamento para a identificação das vítimas e da autoria do crime, afirma a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Na madrugada da última sexta-feira (1º), um PM foi morto em uma suposta tentativa de assalto na avenida Castelo Branco, região da marginal Tietê, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Segundo a SSP, o policial e um amigo, também PM, estavam à paisana em suas motocicletas quando foram abordados por dois criminosos em outra moto.

Não está claro se houve troca de tiros, mas houve disparos de arma de fogo e um dos PMs acabou atingido. Ele chegou a ser levado para o Pronto-Socorro São Camilo, mas morreu.

O caso será registrado como latrocínio no 91º DP (Ceagesp).