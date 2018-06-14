Coronel Lima pede computadores e celulares apreendidos pela PF

João Baptista Lima Filho, o coronel Lima Crédito: Reprodução/TV Globo

O coronel aposentado João Baptista Lima Filho, investigado pela suspeita de ser operador do presidente Michel Temer, pediu ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), a restituição de dois computadores, dois celulares e um tablet que foram apreendidos pela Polícia Federal (PF).

Os equipamentos foram apreendidos na casa do coronel e na Argeplan, empresa dele, em maio de 2017, na Operação Patmos, deflagrada a partir da delação premiada de executivos da J&F. Ele foi apontado como recebedor de propina empresa em nome de Temer nas eleições de 2014.

A defesa de Lima argumenta que, após a análise dos materiais, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, "não demonstrou interesse", já que fez referência apenas a outros itens, como um HD externo com imagens de câmera de segurança.

A PF tenta ouvir o coronel há mais de um ano, mas ele se nega a prestar depoimento, alegando questões de saúde. Ele foi preso temporariamente em março, na Operação Skala, que mirou pessoas próximas a Temer, mas ficou quieto durante o depoimento.