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Dados da Saúde

Coronavírus: Brasil registra mais 674 mortes em 24h e chega a 16.792 óbitos

O Brasil registrou nesta segunda-feira (18) 674 novas mortes por coronavírus, e 13.140 novos casos, se tornando o terceiro país com mais casos no mundo ao superar o Reino Unido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 19:45

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 19:45

Arte covid-19 para capa do site
Brasil registrou 674 mortes nas últimas 24 horas Crédito: Divulgação
O Brasil registrou nesta segunda-feira (18) 674 novas mortes por coronavírus, 13.140 novos casos e é agora o terceiro país com mais casos no mundo ao superar o Reino Unido são 254.220 ao todo, contra 244.995 dos britânicos. O total de óbitos no Brasil é de 16.792.
No fim da semana, os dados costumam cair porque os laboratórios trabalham em esquema de plantão. O mesmo ocorre na segunda, que abrange dados de domingo. Os números diários do Brasil devem crescer nesta semana, porém.
Os dois países à frente do Brasil em número de casos são Estados Unidos (cerca de 1,5 milhão) e Rússia (290 mil), segundo a Universidade Johns Hopkins (EUA), que monitora dados da pandemia de Covid-19. No fim de semana, o Brasil ultrapassou Espanha (230 mil casos) e Itália (225 mil).

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Na semana anterior, cruzou a barreira simbólica dos 10 mil mortos um salto de mais de 50% nas mortes em sete dias.
Os cinco primeiros países com mais mortes são EUA (89 mil), Reino Unido (cerca de 35 mil), Itália (cerca de 32 mil), França (28 mil) e Espanha (27 mil). O Brasil vem em seguida. No entanto, a Rússia, o segundo país com mais casos, lista menos de 3.000 mortes, um alvo de desconfiança interna e externa.
Os números reais devem ser ainda maiores devido à falta de testagem em massa e à subnotificação.

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