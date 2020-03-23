Coronavírus: Bolsonaro muda o tom e parabeniza governadores

Presidente Jair Bolsonaro durante declaração à imprensa Crédito: Isac Nóbrega/PR

Em videoconferência nesta segunda-feira (23) com governadores do Nordeste, que em sua grande parte compõem bloco de oposição ao governo federal, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) mudou o tom de enfrentamento e adotou um posicionamento conciliador.

Durante a videoconferência, não houve momentos de tensão. Governadores nordestinos avaliaram o encontro virtual como uma reunião técnica em que o tom institucional e respeitoso foi mantido do início até o fim.

O presidente falou da importância de padronização dos decretos para enfrentar a doença. Ao ser questionado pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), o governo federal assegurou a ampliação do Bolsa Família

"Falei da importância da necessidade de o governo federal assumir a condução do processo. Ele escutou os governadores e atendeu a todas as nossas colocações. Saí bastante otimista. É preciso agilizar as ações. Uma coisa é a decisão, outra é fazer acontecer", disse o governador da Paraíba, João Azevêdo (Cidadania).

O presidente também anunciou uma série de medidas para auxiliar governos locais durante a pandemia.