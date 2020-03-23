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Após falar em "enganação"

Coronavírus: Bolsonaro muda o tom e parabeniza governadores

No domingo (22), o presidente havia afirmado: 'O povo saberá que foi enganado por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus'

Publicado em 23 de Março de 2020 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 19:21
Presidente Jair Bolsonaro durante declaração à  imprensa
Presidente Jair Bolsonaro durante declaração à  imprensa Crédito: Isac Nóbrega/PR
Em videoconferência nesta segunda-feira (23) com governadores do Nordeste, que em sua grande parte compõem bloco de oposição ao governo federal, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) mudou o tom de enfrentamento e adotou um posicionamento conciliador.
Ele chegou a os parabenizar pela cooperação e entendimento e falou da necessidade de união neste momento. Disse ainda que queria estabelecer diálogo com todos os estados. No domingo (22), o presidente havia afirmado: "O povo saberá que foi enganado por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus".
Durante a videoconferência, não houve momentos de tensão. Governadores nordestinos avaliaram o encontro virtual como uma reunião técnica em que o tom institucional e respeitoso foi mantido do início até o fim.
O presidente falou da importância de padronização dos decretos para enfrentar a doença. Ao ser questionado pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), o governo federal assegurou a ampliação do Bolsa Família.
"Falei da importância da necessidade de o governo federal assumir a condução do processo. Ele escutou os governadores e atendeu a todas as nossas colocações. Saí bastante otimista. É preciso agilizar as ações. Uma coisa é a decisão, outra é fazer acontecer", disse o governador da Paraíba, João Azevêdo (Cidadania).
O presidente também anunciou uma série de medidas para auxiliar governos locais durante a pandemia.
O pacote inclui a suspensão da dívida de estados com a União no valor de R$ 12,6 bilhões.

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