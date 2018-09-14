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Bandeira vermelha

Conta de luz deve pesar no bolso do consumidor até dezembro

Segundo o Operador Nacional do Sistema, a bandeira vermelha deve ser mantida devido ao baixo nível dos reservatórios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 21:58

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 21:58

Distribuição de energia elétrica Crédito: Reprodução/Pixabay
A bandeira vermelha nas contas de luz deverá continuar pesando no bolso dos consumidores até o fim do ano. A previsão foi feita pelo diretor-geral do Operador Nacional do Setor Elétrico (ONS), Luiz Eduardo Barata, ao explicar que as usinas termelétricas, que tem um custo de geração mais elevado, deverão continuar ligadas mesmo com o início do período chuvoso, a partir de novembro, devido ao baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas.
"A definição das bandeiras tarifárias não é competência do ONS, mas acredito que a bandeira continuará vermelha até o fim do ano", avaliou Barata.
A bandeira tarifária vermelha tem dois patamares. O patamar 1 significa que a cada 100 quilowatts/horas, o consumidor vai pagar R$ 3 a mais pelo serviço. O patamar 2 é de R$ 5 a mais pelo serviço a cada 100 quilowatt/hora.
De acordo com dados do ONS, o nível dos reservatórios das Regiões Sudeste e Centro-Oeste , responsáveis por cerca de 70% da energia consumida no país, estava em 25,72%, no dia sete de setembro. É o nível mais baixo desde janeiro, quando chegou a 25,48%. Já na Região Nordeste o nível está em 30,66%. Na Região Sul, é de 53,37%.

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