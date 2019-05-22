Home
>
Brasil
>
Consulta de vagas no Sisu abre nesta quinta-feira

Consulta de vagas no Sisu abre nesta quinta-feira

As inscrições para o programa poderão ser feitas de 4 a 7 de junho; durante esse período, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte, que é a menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados