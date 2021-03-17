Consórcio do Nordeste assina acordo por 37 milhões de doses da Sputnik V

Os governadores dos Estados do Nordeste assinaram nesta quarta-feira, 17, contratos individuais com o Fundo Soberano Russo para a compra de um total de 37 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, a Sputnik V. Está prevista para às 15h a assinatura de um termo de parceria com o Ministério da Saúde para direcionar todas as unidades para o plano nacional de imunização.
Ainda não se fez, contudo, pedido de uso emergencial ou aprovação definitiva do fármaco à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Segundo o presidente do Consórcio do Nordeste, o piauiense Wellington Dias (PT), as doses serão entregues ao Brasil entre abril e julho. Ao comentar a negociação anteriormente, o petista citou o valor de US$ 9,95 por dose, o que resultaria em um contrato de aproximadamente US$ 368 milhões com o fundo russo, algo como R$ 2,1 bilhões.
Para fazer a contratação direta, os governadores nordestinos se apoiam na lei, sancionada na semana passada, que autoriza Estados e municípios a importarem vacinas aprovadas por autoridades de outros países e blocos como Estados Unidos, União Europeia, Japão, China, Reino Unido, Rússia, Índia, Coreia do Sul, Canadá, Austrália e Argentina.
Separadamente, o Ministério da Saúde já assinou um contrato para receber 10 milhões de doses da Sputnik V trazidas da Rússia pelo laboratório brasileiro União Química.