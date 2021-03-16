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Imunização

Moderna começa testes da vacina contra Covid-19 em crianças e bebês

Farmacêutica vai acompanhar efeito do imunizante ao longo de um ano, não só em termos de resposta imunológica, mas também para verificar se provoca efeitos secundários

Publicado em 16 de Março de 2021 às 17:35

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 mar 2021 às 17:35
Agência aprova o uso da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Moderna
Farmacêutica vai acompanhar efeito do imunizante ao longo de um ano. Crédito: Reuters/Folhapress
A farmacêutica Moderna começou a testar a vacina contra a covid-19 em crianças e bebês. Um dos ensaios vai contar com a participação de 6,75 mil crianças e bebês dos Estados Unidos e do Canadá, com idades entre seis meses e 12 anos.
Em outro estudo, a vacina será testada em 3 mil crianças e jovens de 12 a 17 anos.
Os participantes vão receber duas doses da vacina ou um placebo, separados por 28 dias e em quantidades distintas.
Farmacêutica vai acompanhar efeito do imunizante ao longo de um ano, não só em termos de resposta imunológica, mas também para verificar se provoca efeitos secundários

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