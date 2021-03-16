Moderna começa testes da vacina contra Covid-19 em crianças e bebês

Farmacêutica vai acompanhar efeito do imunizante ao longo de um ano. Crédito: Reuters/Folhapress

A farmacêutica Moderna começou a testar a vacina contra a covid-19 em crianças e bebês. Um dos ensaios vai contar com a participação de 6,75 mil crianças e bebês dos Estados Unidos e do Canadá, com idades entre seis meses e 12 anos.

Em outro estudo, a vacina será testada em 3 mil crianças e jovens de 12 a 17 anos.

Os participantes vão receber duas doses da vacina ou um placebo, separados por 28 dias e em quantidades distintas.