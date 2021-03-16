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Contra a Covid-19

Itália e França retomam uso de vacina da AstraZeneca após aval da EMA

Uma nota afirma que os países decidiram suspender as imunizações como medida "temporária" até a conclusão da análise suplementar da EMA sobre a vacina

Publicado em 16 de Março de 2021 às 16:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 mar 2021 às 16:35
Vacina de Oxford
A vacina de Oxford/AstraZeneca é usada no Brasil Crédito: Carlos Alberto Silva
Em caso de julgamento favorável da agência europeia de medicamentos (EMA, na sigla em inglês), Itália e França voltarão a imunizar suas populações prontamente com a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, segundo comunicado publicado nesta terça-feira, 16.
Divulgada após conversa entre o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, e o presidente francês, Emmanuel Macron, a nota afirma que os países decidiram suspender as imunizações como medida "temporária", com duração até a próxima quinta-feira, 18, quando está marcada a conclusão da análise suplementar da EMA sobre a vacina.
Segundo o documento, publicado pelo governo italiano, as declarações preliminares de hoje da agência são "encorajadoras".

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