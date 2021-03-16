Itália e França retomam uso de vacina da AstraZeneca após aval da EMA

A vacina de Oxford/AstraZeneca é usada no Brasil Crédito: Carlos Alberto Silva

Em caso de julgamento favorável da agência europeia de medicamentos (EMA, na sigla em inglês), Itália e França voltarão a imunizar suas populações prontamente com a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, segundo comunicado publicado nesta terça-feira, 16.

Divulgada após conversa entre o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, e o presidente francês, Emmanuel Macron, a nota afirma que os países decidiram suspender as imunizações como medida "temporária", com duração até a próxima quinta-feira, 18, quando está marcada a conclusão da análise suplementar da EMA sobre a vacina.