Pazuello diz ter contratos para 138 milhões de doses de Pfizer e Janssen

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Alvo de pressão pela escalada da epidemia da Covid-19 e em meio a negociações dentro do governo para sua substituição, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello , anunciou nesta segunda-feira (15) ter concluído os contratos para obter 138 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas pelas farmacêuticas Pfizer e Janssen.

Deste total, 100 milhões de doses devem ser da vacina da Pfizer e 38 milhões, da Janssen. O volume consta de tabela atualizada divulgada pela pasta em coletiva de imprensa, dentro do item de "vacinas contratadas".

"Já concluímos a contratação da União Química [fabricante da vacina russa Sputnik V], da Pfizer e da Janssen. Todas essas contratações foram a partir da lei sancionada na última semana, para que compreendam a velocidade administrativa desse trabalho", afirmou Pazuello. O contrato com a União Química foi anunciado na última semana.

A notícia dos acordos ocorre um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) iniciar reuniões com possíveis cotados para substituir Pazuello. Caso a troca se confirme nos próximos dias, o país terá seu quarto ministro em pouco mais de 12 meses de pandemia.

Outros nomes de possíveis cotados são o do deputado Dr. Luizinho (PP-RJ), médico e ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro, e Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Publicamente, Pazuello tem dito que, por ora, continua chefiando a pasta.