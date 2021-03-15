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Pazuello de saída

Bolsonaro se reúne com Queiroga após recusa de médica em assumir Saúde

Pazuello tem sido pressionado a deixar o cargo após desgastes na condução da pandemia no Brasil, que fez do país uma preocupação mundial

Publicado em 15 de Março de 2021 às 17:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mar 2021 às 17:59
O médico Marcelo Queiroga é cotado para assumir a Saúde
O médico Marcelo Queiroga é cotado para assumir a Saúde Crédito: Divulgação Associação Médica Brasileira
Depois da recusa da médica Ludhmila Hajjar para assumir o Ministério da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) conversa, na tarde desta segunda-feira (15) no Palácio do Planalto, com Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e outro cotado para o cargo.
Além de Queiroga, hoje considerado favorito para o posto, o outro nome levado ao presidente para substituir o general Eduardo Pazuello é o do deputado federal Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ), o "Doutor Luizinho".
Na véspera, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Queiroga dissera que o presidente conhece seu trabalho, mas que esperaria o posto vagar oficialmente: "Um médico não assume o plantão de outro".
Pazuello tem sido pressionado a deixar o cargo após desgastes na condução da pandemia no Brasil, que fez do país uma preocupação mundial devido à elevação de casos, internações e óbitos por Covid-19.
No domingo, Bolsonaro deu início às tratativas para um novo nome que terá o desafio de gerir essa crise. A primeira reunião, que durou ao menos três horas e contou com a presença do próprio Pazuello, foi com a cardiologista Ludhimila.
Nesta segunda, no entanto, ela afirmou ter rejeitado o convite para assumir o ministério e que recebeu ameaças de morte após ter se reunido com o presidente.
Em declarações à CNN Brasil, a médica afirmou que seu número de celular foi divulgado em grupos de WhatsApp, o que resultou em uma onda de ataques que a deixou assustada.

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